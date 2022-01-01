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Предстоятель УПЦ расскажет об основной заповеди Господа

01.01.2022 / 13:15
Предстоятель УПЦ расскажет об основной заповеди Господа
Источник: Центр информации УПЦ
В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно обращаться к Богу.

Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 2 января, в 07.50 на «НТН».
 
«Господь сказал такие прекрасные слова: «Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо какою мерою мерите, такою и вам будут мерить», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.
 
В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно обращаться к Богу.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
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