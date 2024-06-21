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Експерт розповів, яка ціна на пальне очикується в Україні в липні

21.06.2024 / 18:30
Липень – самий розпал літнього сезону, і багато водіїв вирушатимуть у подорожі. А де далекі поїздки на авто, там і ціни на АЗС, які можуть змінити плани не тільки автолюбителів, а й аграрників.

Аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко спрогнозував зміни в ціні на пальне в липні 2024 року.

Експерт зазначив, що зараз фокус уваги спрямований на можливих підвищеннях акцизів на пальне.

«За місяць уже з’явилися 3 законопроєкти, і всі вони говорять про підвищення податку. Головне питання – чи встигнуть зробити процедуру ухвалення змін до 1 липня», – вважає Олександр.

На зовнішньому і внутрішньому ринках сировини на початку червня можна було побачити низьку вартість на нафту, але зараз вона повернулася до котирувань травня і квітня – $85 за барель.

«З досвіду, за поточного курсу гривні до валюти це дає коридор цін у 50-55 грн за літр на бензин і дизель на АЗС. Така ціна має бути й у липні», – вважає Сіренко.

Ціни на АЗС на бензин і дизель можуть піти вгору, якщо ухвалять зміни щодо акцизів.

«Якщо це станеться, то ми отримаємо на 1,50-2 грн збільшення вартості бензину й дизеля. Зараз бачимо цінники й по 60 грн за літр на АЗС, але я бачу в мережі купу реклами про знижки на пальне, і вони починаються від 5 грн. Це говорить про боротьбу за клієнта, тому що реалізація на АЗС через мобілізаційні заходи різко впала – у травні та червні. Прогнозую в липні ще гіршу ситуацію – чоловіче населення мало їздить, тому продажі на АЗС не такі хороші, як для літнього сезону», – вважає Сіренко.

Що стосується газу, то зараз спостерігається профіцит пропозицій на ринку. Зараз цього виду пального багато в Україні, і ми продовжуємо імпортувати російський газ через країни Балтики та південний напрямок.

«Прогнозую коридор 24-26 грн/л на липень, якщо оператори не почнуть відкрито демпінгувати, як це було раніше. Змагання за залишки клієнтів можуть призвести до обвалу цін, і середня може скласти 24 грн за літр», – додав аналітик.

Сіренко
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