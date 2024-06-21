Ощадбанк може надати кредити бізнесу зі зниженими вимогами до застави

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Також зазначається, що завдяки цій програмі буде покриватися до 50% кредитного ризику за новими позиками.

В Ощадбанку дали пояснення щодо умов кредитування:

максимальна сума кредиту – до 5 млн євро;

цільове використання – фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проєктів;

строк кредитування – від 12 до 66 місяців на основні засоби;

процентна ставка та комісійні винагороди визначаються відповідно до умов банківського продукту, в рамках якого здійснюється кредитування.

Зокрема, як зазначають у фінустанові, ініціатива, що реалізується в рамках програми ЄБРР "Конкурентоспроможність та інклюзивність МСБ в країнах східного партнерства" за підтримки та фінансування Європейського Союзу, також може передбачати кешбек до 30%.

На отримання кешбеку можуть претендувати:

компанії, які реалізують програми енергонезалежності (беруть позики на придбання сонячних панелей, газопоршневих електростанцій);

компанії, що залучають фінансування на придбання електромобілів;

позичальники, які інвестують в інші "зелені" ініціативи та проєкти енергетичної незалежності;

покупці певної сільськогосподарської техніки;

підприємства, що суттєво постраждали внаслідок війни;

компанії, де більше 50% власності належить ветеранам війни, у яких переважна більшість працівників / клієнтів є демобілізованими захисниками України тощо.

За словами членкині правління Ощадбанку, відповідальної за напрям ММСБ Наталі Буткової-Вітвіцької, фінансування від ЄБРР сприятиме тому, що Ощадбанк збільшить обсяг кредитної підтримки українських компаній та розширить фінансування інвестиційних проєктів бізнесу.

"Закликаємо наших клієнтів скористатись унікальною пропозицією. Участь у програмі допоможе розширити напрями бізнес-діяльності та підвищити енергонезалежність підприємств, що зараз є дуже актуальним для багатьох українських компаній", – зазначила вона.