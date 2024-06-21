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Ощадбанк може надати кредити бізнесу зі зниженими вимогами до застави

21.06.2024 / 16:25
Завдяки щойно отриманому траншу від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Ощадбанк отримав можливість додатково прокредитувати український мікро-, малий та середній бізнес (ММСБ) на загальну суму 50 млн євро (в еквіваленті) зі зниженими вимогами до застави.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Також зазначається, що завдяки цій програмі буде покриватися до 50% кредитного ризику за новими позиками.

В Ощадбанку дали пояснення щодо умов кредитування:

  • максимальна сума кредиту – до 5 млн євро;
  • цільове використання – фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проєктів;
  • строк кредитування – від 12 до 66 місяців на основні засоби;
  • процентна ставка та комісійні винагороди визначаються відповідно до умов банківського продукту, в рамках якого здійснюється кредитування.

Зокрема, як зазначають у фінустанові, ініціатива, що реалізується в рамках програми ЄБРР "Конкурентоспроможність та інклюзивність МСБ в країнах східного партнерства" за підтримки та фінансування Європейського Союзу, також може передбачати кешбек до 30%.

На отримання кешбеку можуть претендувати:

  • компанії, які реалізують програми енергонезалежності (беруть позики на придбання сонячних панелей, газопоршневих електростанцій);
  • компанії, що залучають фінансування на придбання електромобілів;
  • позичальники, які інвестують в інші "зелені" ініціативи та проєкти енергетичної незалежності;
  • покупці певної сільськогосподарської техніки;
  • підприємства, що суттєво постраждали внаслідок війни;
  • компанії, де більше 50% власності належить ветеранам війни, у яких переважна більшість працівників / клієнтів є демобілізованими захисниками України тощо.

За словами членкині правління Ощадбанку, відповідальної за напрям ММСБ Наталі Буткової-Вітвіцької, фінансування від ЄБРР сприятиме тому, що Ощадбанк збільшить обсяг кредитної підтримки українських компаній та розширить фінансування інвестиційних проєктів бізнесу.

"Закликаємо наших клієнтів скористатись унікальною пропозицією. Участь у програмі допоможе розширити напрями бізнес-діяльності та підвищити енергонезалежність підприємств, що зараз є дуже актуальним для багатьох українських компаній", – зазначила вона.

Ощадбанк
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