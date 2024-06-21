Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані

Про це інтерв'ю BBC повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що в епідемічному плані ситуація критична - схожа на ту, яка виникла торік після підриву дамби Каховської ГЕС.

"Ми вже фіксували в минулому році, й в цьому були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний з водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції", - сказав міністр.

Він додав, що збільшується кількість випадків гастроентероколітів невідомої етиології та інших захворювань, і хоч випадків холери ще не зафіксовано, вже активізовано моніторинг епідеміологічної ситуації, щоб своєчасно виявляти можливі випадки інфекцій.

Ляшко підкреслив, що значно зросла загроза поширення інфекційних хвороб, пов'язаних з недостатньою гігієною, тому наголосив на важливості вакцинації під час війни і закликав громадян не відмовлятися від необхідних щеплень.

"Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні, це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест-системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки", - зауважив міністр охорони здоров'я України.