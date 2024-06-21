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Ляшко розповів, яких лікарів не вистачає в Україні

21.06.2024 / 17:27
Міністерство охорони здоров'я прогнозує дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Зараз розробляють стратегії, як забезпечити систему працівниками.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC Україна.

"Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає", - сказав Ляшко.

Зі слів міністра, зокрема й через брак кадрів наступний етап медичної реформи не зупиняли навіть під час війни.

"Ми провели госпітальне планування, поділили лікарні за їхньою роллю, щоб раціонально розраховувати кадрові ресурси і матеріально-технічну базу", - сказав Ляшко.

На запитання "А яких лікарів зараз найбільше не вистачає? Яких напрямків?" міністр відповів:

"Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму - ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення".

Ляшко
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