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В Киеве возрастут тарифы на воду - Киевводоканал предупреждает

23.12.2021 / 15:56
Киевводоканал поднимает тарифы на воду для потребителей на 5 гривен за кубометр.

Об этом Киевводоканал сообщил на своем сайте.

Так, 22 декабря Нацкомиссия по вопросам энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) приняла постановление, которым повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для ряда предприятий, в частности Киевводоканала.

Тариф установили на уровне 30,384 грн/м³ по НДС.

Просмотр тарифов Комиссией обусловлен увеличением расходов на электроэнергию и тепловую энергию, а также расходов на газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем.

Кроме того, отразилось увеличение расходов на налоги и сборы в связи с подписанием президентом налогового закона №5600.

Как следствие, такие изменения приведут к росту тарифов на 5,00 грн (с НДС) до 30,38 грн в целом за 1 м³. Из них централизованное водоснабжение будет стоить 16,164 грн/м³ с НДС, водоотвод – 14,22 грн/м³ с НДС.

"Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 куб. м холодной воды возрастут на 32,50 грн", – объяснили в Киевводоканале.

 

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