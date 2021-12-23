В Киеве возрастут тарифы на воду - Киевводоканал предупреждает

Об этом Киевводоканал сообщил на своем сайте.

Так, 22 декабря Нацкомиссия по вопросам энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) приняла постановление, которым повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для ряда предприятий, в частности Киевводоканала.

Тариф установили на уровне 30,384 грн/м³ по НДС.

Просмотр тарифов Комиссией обусловлен увеличением расходов на электроэнергию и тепловую энергию, а также расходов на газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем.

Кроме того, отразилось увеличение расходов на налоги и сборы в связи с подписанием президентом налогового закона №5600.

Как следствие, такие изменения приведут к росту тарифов на 5,00 грн (с НДС) до 30,38 грн в целом за 1 м³. Из них централизованное водоснабжение будет стоить 16,164 грн/м³ с НДС, водоотвод – 14,22 грн/м³ с НДС.

"Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 куб. м холодной воды возрастут на 32,50 грн", – объяснили в Киевводоканале.