Счетная палата обнаружила, что доплаты медикам получали в основном руководители больниц

Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, "национальная служба здоровья и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с Covid-19, что привело к существенным диспропорциям".

"В большинстве случаев наибольшие доплаты получали руководители и административный персонал медучреждений", - говорится в сообщении.

По словам Пацкана, в 2020 году доплаты получили более 107 тыс. врачей, около 218 тыс. представителей среднего медицинского персонала.

Кроме того, аудиторы заметили значительную разницу в выплатах доплат медработникам.

Так, для 43% медиков доплаты составляли менее 9,8 тыс. грн, тогда как для 1% – более 179,5 тыс. гривен.

Пацкан рассказал, что в сентябре-декабре 2020 года 9 из 10 наибольших выплат получали руководители заведений или заместители медучреждений.

В частности, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний в среднем ежемесячно доплачивал себе до должностного оклада почти 90 тыс. грн.