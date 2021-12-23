Войти | Зарегистрироваться
20:50

четверг,
23 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Счетная палата обнаружила, что доплаты медикам получали в основном руководители больниц

23.12.2021 / 16:03
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал, что аудит обнаружил большую разницу в выплатах медикам: самые большие доплаты получили руководители медучреждений, а санитарки вообще не получили.

 

Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, "национальная служба здоровья и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с Covid-19, что привело к существенным диспропорциям".

"В большинстве случаев наибольшие доплаты получали руководители и административный персонал медучреждений", - говорится в сообщении.

По словам Пацкана, в 2020 году доплаты получили более 107 тыс. врачей, около 218 тыс. представителей среднего медицинского персонала.

Кроме того, аудиторы заметили значительную разницу в выплатах доплат медработникам.

Так, для 43% медиков доплаты составляли менее 9,8 тыс. грн, тогда как для 1% – более 179,5 тыс. гривен.

Пацкан рассказал, что в сентябре-декабре 2020 года 9 из 10 наибольших выплат получали руководители заведений или заместители медучреждений.

В частности, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний в среднем ежемесячно доплачивал себе до должностного оклада почти 90 тыс. грн.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.