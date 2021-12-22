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Стало известно, сколько украинцев уже подали заявки на получение денег за вакцинацию

22.12.2021 / 16:10
В рамках программы єПідтримка подано заявок на общую сумму 4,5 млрд. грн. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, на сегодняшний день 5,5 млн украинцев открыли соответствующие карты в банках, 4,5 млн - подали заявки в Дії. Более 2,3 млн украинцев уже получили выплату. Более 200 млн грн. уже потрачено.

"У нас в бюджете предусмотрено 8 млрд грн. на эти цели... В следующем году планируется модификация, расширение программы", - рассказала министр.

По ее словам, заявки в онлайн-режиме украинцы смогут подавать со второго-третьего квартала 2022 года.

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