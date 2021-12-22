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Цены на бензин на конец декабря немного отпустили

22.12.2021 / 16:06
Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,97 грн/литр и дизтоплива – 23,16 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на конец декабря.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,97 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 30,16 грн/литр.

По сравнению с серединой декабря средняя цена на бензин увеличена на 0,19 грн/литр, на ДТ – на 0,03 грн/литр.

Как сообщалось, Украина продлила карантин до 31 марта 2022 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам, пишет "Интерфакс-Украина".

Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

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