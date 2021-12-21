Из-за похолодания в Украине сильно возросло потребление электроэнергии

"При таком потреблении на сегодня мы фактически имеем значительный резерв мощности в энергосистеме, чтобы обеспечить соответствующим объемом электроэнергии", - сказал он.

В частности, атомная генерация, работающая в настоящее время 14 блоками из 15, имеет резерв около 600 МВт.

Также министр отметил рост запасов угля в декабре, поскольку в страну с конца ноября прибыло шесть суден с около 400 тыс. тонн энергоугля, а до конца месяца ожидается прибытие еще четырех с почти 300 тыс. тонн. Потребления угля ожидается ниже поставок - 1,8 млн тонн против 2 млн тонн.