Войти | Зарегистрироваться
07:43

среда,
22 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Из-за похолодания в Украине сильно возросло потребление электроэнергии

21.12.2021 / 15:51
Из-за похолодания потребление электроэнергии в Украине выросло на 1 ГВт – до 22,5 ГВт, сообщил во вторник, 21 декабря, министр энергетики Герман Галущенко.

"При таком потреблении на сегодня мы фактически имеем значительный резерв мощности в энергосистеме, чтобы обеспечить соответствующим объемом электроэнергии", - сказал он.

 В частности, атомная генерация, работающая в настоящее время 14 блоками из 15, имеет резерв около 600 МВт.
 
Также министр отметил рост запасов угля в декабре, поскольку в страну с конца ноября прибыло шесть суден с около 400 тыс. тонн энергоугля, а до конца месяца ожидается прибытие еще четырех с почти 300 тыс. тонн. Потребления угля ожидается ниже поставок - 1,8 млн тонн против 2 млн тонн.
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.