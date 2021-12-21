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Стало известно, сколько будут стоить пластиковые пакеты с 1 февраля

21.12.2021 / 15:07
Минимальные розничные цены на пластиковые пакеты установлены Кабмином и начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг будут составлять:

  • 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

В правительстве отмечают: каждый украинец использует в среднем 500 пластиковых пакетов ежегодно - они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду.

"Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", - заявил заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.

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