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Украинцы в рамках налоговой амнистии задекларировали уже целый миллиард

21.12.2021 / 14:59
На 21 декабря в рамках кампании налоговой амнистии капиталов украинцы задекларировали 1,07 млрд грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.

Он отметил, что динамика растет: за последние две недели объем амнистированных активов увеличился на 327%.

В бюджет благодаря амнистии передали более 51 млн грн.

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