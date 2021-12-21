Требуемых в законе запасов угля на украинских ТЭЦ нет

Об этом говорится в данных Министерства энергетики.

Так, на 21 декабря фактические запасы угля на ТЭС составили 463,4 тыс. тонн против 459,6 тыс. тонн на 14 декабря.

Ни на одной электростанции до сих пор не соблюдены минимальные требования, являющиеся одним из лицензионных условий работы предприятий.

По данным на 14 декабря, запасы за неделю больше, в 3,6 раза до 28,4 тыс. тонн выросли на Углегорской ТЭС (Центрэнерго). Также пополнились составы Кураховской (ДТЭК), Запорожской (ДТЭК), Трипольской (Центрэнерго) и Славянской (Донбассэнерго) ТЭС. На остальных станциях запасы продолжили сокращаться.

В частности, больше запасов угля потеряли на двух станциях ДТЭК Рината Ахметова, Добротворской (-36%), Приднепровской (-42%) ТЭС, а также на Змиевской (-25%) ТЭС государственного Центрэнерго.