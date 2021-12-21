Войти | Зарегистрироваться
07:41

среда,
22 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Требуемых в законе запасов угля на украинских ТЭЦ нет

21.12.2021 / 14:58
Ни на одной украинской теплоэлектростанции не соблюдены гарантированные запасы угля, хотя за неделю объем вырос на 0,8%.

Об этом говорится в данных Министерства энергетики.

Так, на 21 декабря фактические запасы угля на ТЭС составили 463,4 тыс. тонн против 459,6 тыс. тонн на 14 декабря.

Ни на одной электростанции до сих пор не соблюдены минимальные требования, являющиеся одним из лицензионных условий работы предприятий.

По данным на 14 декабря, запасы за неделю больше, в 3,6 раза до 28,4 тыс. тонн выросли на Углегорской ТЭС (Центрэнерго). Также пополнились составы Кураховской (ДТЭК), Запорожской (ДТЭК), Трипольской (Центрэнерго) и Славянской (Донбассэнерго) ТЭС. На остальных станциях запасы продолжили сокращаться.

В частности, больше запасов угля потеряли на двух станциях ДТЭК Рината Ахметова, Добротворской (-36%), Приднепровской (-42%) ТЭС, а также на Змиевской (-25%) ТЭС государственного Центрэнерго.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.