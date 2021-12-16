Войти | Зарегистрироваться
17:13

четверг,
16 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Европейский банк даст Украине 200 миллионов евро в кредит на ремонт одесской трассы

16.12.2021 / 16:22
Европейский банк реконструкции и развития согласовал транш в размере 190 миллионов евро для Государственного агентства автомобильных дорог в рамках кредита на ремонт и улучшение технического состояния участков автодороги M-05 Киев – Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что транш предоставляется в рамках пакета финансирования в общем объеме 450 млн евро и предназначен для улучшения техническо-эксплуатационного состояния участков автодороги M-05 Киев – Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Предоставление нового транша стало возможно благодаря прогрессу, достигнутому Укравтодором в пересмотре систем управления агентством с целью дальнейшего продвижения необходимых реформ. В частности, независимые эксперты разработали комплексный план действий по предотвращению коррупции, утвержденный руководящей группой высокого уровня, в состав которой входят представители правительства, Офиса Президента, ЕБРР и Укравтодора.

Данный план, который уже выполняется, предполагает комплексный подход к обеспечению добродетели и комплаенса, улучшению корпоративного управления и внутренних механизмов, политик и процедур предупреждения коррупции. Он также должен способствовать развитию культуры добродетели в масштабах всей организации.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.