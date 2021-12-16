Европейский банк даст Украине 200 миллионов евро в кредит на ремонт одесской трассы

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что транш предоставляется в рамках пакета финансирования в общем объеме 450 млн евро и предназначен для улучшения техническо-эксплуатационного состояния участков автодороги M-05 Киев – Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Предоставление нового транша стало возможно благодаря прогрессу, достигнутому Укравтодором в пересмотре систем управления агентством с целью дальнейшего продвижения необходимых реформ. В частности, независимые эксперты разработали комплексный план действий по предотвращению коррупции, утвержденный руководящей группой высокого уровня, в состав которой входят представители правительства, Офиса Президента, ЕБРР и Укравтодора.

Данный план, который уже выполняется, предполагает комплексный подход к обеспечению добродетели и комплаенса, улучшению корпоративного управления и внутренних механизмов, политик и процедур предупреждения коррупции. Он также должен способствовать развитию культуры добродетели в масштабах всей организации.