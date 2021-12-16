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До конца года Украина потратить все миллиарды, полученные от МВФ

16.12.2021 / 14:04
Украина израсходовала $2,45 млрд из полученных $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) и до конца года израсходует оставшуюся сумму, сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе Минфина.

«Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СПЗ. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут израсходованы. Это около $250 млн», – сообщили в пресс-службе агентству.

Как сообщалось, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в августе объявила о начале распределения SDR на $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получила свыше $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). Затем Министерство финансов конвертировало в доллары и евро около SDR1 млрд для осуществления 29 сентября погашения выпущенных пять лет назад под гарантии США евробондов на $1 млрд.

Однако в опубликованном в ноябре Меморандуме экономической и финансовой политики с МВФ Украина указала, что намерена сохранить оставшуюся половину из $2,7 млрд, полученных в рамках распределения СПЗ, в качестве буфера против будущих рисков.

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