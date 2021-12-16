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Восточный поход Поднебесной. Почему для Латинской Америки "Запад" — это Китай, а не США01.12.2021 / 19:04Последние новости рубрики
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Совет ЕС утвердил санкции против ЧВК «Вагнера» и связанных с ней лиц
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Это может привести к локальному конфликту: В Беларуси прокомментировали украинские учения на границе
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В Швеции из-за очень сильных морозов перестали ходить поезда
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Опубликован список самых влиятельных женщин этого года
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"Газпром" решил отдать Беларуси газ недорого
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До конца года Украина потратить все миллиарды, полученные от МВФ
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Стало известно, сколько сотен миллионов Украина отдала России на уголь
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Министр рассказал, когда украинцы смогут получить "вовину тысячу"
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В ОП оптимистично видят ситуацию с запасами угля
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Цена на газ в Европе снова бьет все рекорды
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Киев уже готовится к ночному гололеду: дороги посыпают солью
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Киев влезет в долги, чтобы купить 137 новеньких троллейбусов
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В КГГА предупредили: сегодня и завтра будет сильный гололед
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Кличко решил выделиться: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе
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В киевских автобусах можно будет рассчитываться картой
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Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали фотографию для рождественской открытки с нарушением протокола13.12.2021 / 19:11Последние новости рубрики
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В Минцифры рассказали, как получить 1000 гривен за вакцинацию
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На одесском морвокзале в честь Дня Вооруженных сил проходит выставка военной техники
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НБУ вводит в обращение памятную монету "Год Тигра"
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Житель Мелитополя идет на рекорд: Прошлогоднюю елку держал до 1 декабря
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Microsoft порадовала поклонников культовой игры «Сапер»
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Новая почта вырубает 20 гектаров леса под Киевом под строительство аэродрома
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СБУ проводит расследование по факту подготовки государственного переворота в Украине
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Арестович объяснил, почему в ОП отрицали спецоперацию по "вагнеровцам"
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Самое продолжительное лунное затмение века. Видео
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