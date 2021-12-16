Стало известно, сколько сотен миллионов Украина отдала России на уголь

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 14,9% (на 2,3 млн. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 17 млн. тонн.

Из Российской Федерации поступило угля на 1,34 млрд долларов (доля в импорте 64,67%), США – на 398,19 млн долларов (19,25%), Казахстана – на 220,66 млн долларов (10,67%) , других стран – на 111,97 млн долларов (5,41%).

Экспорт Украиной угля за 11 месяцев 2021 года составил 4,98 тыс. тонн на 0,8 млн долларов, преимущественно в Словакию, Венгрию и Болгарию.