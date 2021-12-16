Министр рассказал, когда украинцы смогут получить "вовину тысячу"

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря", - сказал Федоров и добавил, что в уведомлениях Минцифры предупреждает, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. В то же время министр выразил надежду, что это будет происходить раньше.