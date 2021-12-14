Войти | Зарегистрироваться
15:00

вторник,
14 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

В ОП оптимистично видят ситуацию с запасами угля

14.12.2021 / 14:13
Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма прогнозирует запасы угля как минимум на уровне 800 тыс. тонн на конец декабря.

Об этом он сказал в эфире канала ICTV, передают Українськi Новини.

По его словам, на данный момент в Украине достаточно низкие запасы угля, которые на складах тепловых электростанций (ТЭС) составляют 450 тыс. тонн и еще 150 тыс. тонн угля сегодня находится в портах.

Шурма отметил, что данная ситуация обусловлена мировым энергетическим кризисом и глобальным дефицитом угля в мире, а также агрессивными действиями России, заблокировавшей доставку угля по железной дороге, в частности из Казахстана, который мог поставлять ежемесячно до 500 тыс. тонн угля.

"Для того чтобы восстанавливать эти склады, мы ежемесячно будем импортировать от 6 до 10 кораблей морским путем, на сегодняшний день 2 корабля находятся под разгрузкой в портах, еще около 6 кораблей мы ожидаем до конца декабря. Далее в январе-марте такие же объемы угля мы будем импортировать, и я ожидаю, что уже на конец года на наших складах будет как минимум 800 тыс. тонн угля", — сказал он.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.