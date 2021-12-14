В ОП оптимистично видят ситуацию с запасами угля

Об этом он сказал в эфире канала ICTV, передают Українськi Новини.

По его словам, на данный момент в Украине достаточно низкие запасы угля, которые на складах тепловых электростанций (ТЭС) составляют 450 тыс. тонн и еще 150 тыс. тонн угля сегодня находится в портах.

Шурма отметил, что данная ситуация обусловлена мировым энергетическим кризисом и глобальным дефицитом угля в мире, а также агрессивными действиями России, заблокировавшей доставку угля по железной дороге, в частности из Казахстана, который мог поставлять ежемесячно до 500 тыс. тонн угля.

"Для того чтобы восстанавливать эти склады, мы ежемесячно будем импортировать от 6 до 10 кораблей морским путем, на сегодняшний день 2 корабля находятся под разгрузкой в портах, еще около 6 кораблей мы ожидаем до конца декабря. Далее в январе-марте такие же объемы угля мы будем импортировать, и я ожидаю, что уже на конец года на наших складах будет как минимум 800 тыс. тонн угля", — сказал он.