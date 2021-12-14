Цена на газ в Европе снова бьет все рекорды

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Утром цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 122,24 евро за МВт/ч, то есть $1425 за тысячу кубометров. Указано, что на текущей неделе значительно снизилась генерация из возобновляемых источников.

В то же время уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы, по данным на понедельник, достиг уже отметки 62,41% от их максимальной вместимости, что на 16,8 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.

Напомним, вчера цена на газ подскочила до 1300 долларов за тысячу кубометров после слов новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода "Северный поток-2".