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Цена на газ в Европе снова бьет все рекорды

14.12.2021 / 14:02
Во вторник, 14 декабря, цена на газ в Европе, которая в понедельник превысила $1300 за тысячу кубометров, продолжила расти и достигла отметки в $1425. Это стало новым рекордом с октября, когда цена подскакивала до 2000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Утром цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 122,24 евро за МВт/ч, то есть $1425 за тысячу кубометров. Указано, что на текущей неделе значительно снизилась генерация из возобновляемых источников.

В то же время уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы, по данным на понедельник, достиг уже отметки 62,41% от их максимальной вместимости, что на 16,8 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет.

Напомним, вчера цена на газ подскочила до 1300 долларов за тысячу кубометров после слов новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода "Северный поток-2".

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