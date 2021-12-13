Аграрии не поддерживают решение о сокращении срока эксплуатации железнодорожных вагонов

Об этом говорится в обращении УКАБ вместе с другими аграрными и промышленными объединениями к Президенту Украины.

«Приказ о запрете сверхнормативного срока использования некоторых видов вагонов, который подготовило Министерство инфраструктуры Украины и обнародовало 22 ноября 2021 года, угрожает экономической безопасности Украины, ведь его принятие повлечет за собой транспортный коллапс, падение в промышленной и аграрной сферах, и массовые увольненийя, — говорится в документе.

Как отмечается, текущая версия приказа, как и предыдущая, приведет к списанию 75 тыс. вагонов к 2031 году. Оставшегося вагонного парка будет недостаточно для обеспечения своевременных и в полном объеме железнодорожных перевозок.

«Это, в свою очередь, приведет к разрушительным последствиям не только для отдельных отраслей, но и для экономической стабильности и национальной безопасности Украины в целом — рост транспортных расходов приведет к снижению конкурентоспособности нашей продукции, сокращению промышленного производства и экспорту, потере рабочих мест и отчислений в бюджет», — объясняют в УКАБ.

Вместо того чтобы вкладывать деньги в модернизацию и создание новых производственных мощностей, промышленные и аграрные предприятия будут вынуждены инвестировать в строительство новых вагонов, подчеркивается в письме. В то время как пригодные для эксплуатации вагоны будут отправлены на металлолом по чисто формальным основаниям.

«Нужно отходить от советской системы установления нормативных сроков эксплуатации и перенимать европейский подход надлежащего контроля над техническим состоянием вагонов и допуском к эксплуатации. Кроме того, удивительна избирательность подхода, ведь сокращают сроки эксплуатации только на зерновозы и полувагоны. По остальным вагонам этого нет или сокращение совсем несущественно.

При ответственном контроле за состоянием и своевременном ремонте вагоны могут эксплуатироваться значительно дольше. Именно поэтому основное решение проблемы должно быть в восстановлении надлежащего контроля над техническим состоянием и ответственности уполномоченных на осуществление этого контроля организаций. Массовое же списание вагонов-зерновозов может привести к еще большим проблемам с перевозкой зерна «Укрзализныцей» и переходом еще большей доли зерноперевозки в порты автомобильными дорогами», — объясняет генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

Учитывая вышесказанное, УКАБ призвал Президента Украины Владимира Зеленского не допустить принятие этого документа в текущей редакции и отправить его на доработку во избежание катастрофических последствий для экономики и национальной безопасности Украины в целом.