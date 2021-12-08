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Марченко заявляет, что пенсионная реформа будет введена не ранее 2023 года

08.12.2021 / 18:29
Пенсионная реформа в Украине может быть введена не ранее 2023 года. Она подразумевает появление накопительной пенсионной системы.

Об этом сообщил в одном из интервью министр финансов Украины Сергей Марченко, пишут Факты.

— Она (пенсионная реформа, – Ред.) может быть введена не раньше 2023 года. Законы должны быть приняты раньше, – отметил Марченко.

Министр объяснил, что на первом этапе введения пенсионной реформы в Украине хотят создать государственный накопительный фонд. Там граждане смогут накапливать деньги от своей зарплаты на пенсию. У каждого гражданина будет свой счёт.

— Первый этап, когда государство создает государственный накопительный фонд, и 100% накопительных фондов там будут сосредоточены. Государство будет компенсировать 1% ЕСВ. Основная задача — создать мотивацию для граждан самостоятельно накапливать. То есть дополнительно вкладывать свои средства в накопительный фонд, – подчеркнул Марченко.

Министр уточнил, что профильный комитет Верховной Рады поддержал решение направить на рассмотрение в первом чтении доработанный законопроект о пенсионной реформе.

Ранее глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что законопроект о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы может быть рассмотрен до конца 2021 года.

О деталях функционирования накопительной пенсионной системы рассказывала министр социальной политики Марина Лазебная. Согласно задумке, обязательные взносы для накопительных пенсий должны осуществляться работодателями (за счет снижения Единого социального взноса). Сами же работники будут платить накопительные взносы со своей зарплаты добровольно.

Предложена следующая модель: 1% платит работодатель из ЕСВ на счет работника. Еще 1% платит работник добровольно с зарплаты (и для таких граждан государство может уплатить дополнительно 1% стимулирующего взноса).

А премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, что в Украине планируется ввести социальные пакеты для бюджетников с накопительными пенсиями. Сначала это будет касаться соцработников, учителей и военнослужащих. По словам Шмыгаля, подобные социальные пакеты могут появиться с 2023 года.

пенсионная реформа, Марченко
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