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Банк JP Morgan прогнозирует окончание пандемии коронавируса в следующем году

08.12.2021 / 18:26
Американский инвестиционный банк JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса.

В следующем году также ожидается полное восстановление мировой экономики, пишет UA.NEWS.

В прогнозном отчете банка на следующий год отмечается, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к «сильному циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и увольнению отложенного спроса со стороны потребителей», сообщает Reuters.

Марко Коланович, главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований банка, сказал, что банк ожидает роста американского индекса S&P 500 почти на 8% до 5050 пунктов, роста акций развивающихся рынков на 18%. Доходность 10-летних облигаций казначейства США – ключевой фактор роста стоимости заимствований в мире – возрастет до 2,25% к концу 2022 года.

«Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас вспышки COVID-19», — сказал Коланович.

коронавирус, JP Morgan
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