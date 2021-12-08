Банк JP Morgan прогнозирует окончание пандемии коронавируса в следующем году

В следующем году также ожидается полное восстановление мировой экономики, пишет UA.NEWS.

В прогнозном отчете банка на следующий год отмечается, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к «сильному циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и увольнению отложенного спроса со стороны потребителей», сообщает Reuters.

Марко Коланович, главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований банка, сказал, что банк ожидает роста американского индекса S&P 500 почти на 8% до 5050 пунктов, роста акций развивающихся рынков на 18%. Доходность 10-летних облигаций казначейства США – ключевой фактор роста стоимости заимствований в мире – возрастет до 2,25% к концу 2022 года.

«Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас вспышки COVID-19», — сказал Коланович.