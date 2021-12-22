В Киеве опять растет заболеваемость коронавирусом. Деснянский район в лидерах

По словам мэра Киева Виталия Кличко, "за сутки 1 403 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 22 летальных случая от вируса".

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (296), Дарницком (210) и Святошинском (157) районах.

В больницы госпитализировали 93 больных коронавирусом и 46 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 324 046 подтвержденных случаев коронавируса, 8 057 больных умерли, преодолели вирус 303 420 жителей Киева.