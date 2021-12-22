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В Киеве опять растет заболеваемость коронавирусом. Деснянский район в лидерах

22.12.2021 / 16:02
За сутки 21 декабря в столице заболели коронавирусом 1 403 человека, 22 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 2 124 жителя города.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, "за сутки 1 403 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 22 летальных случая от вируса".

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (296), Дарницком (210) и Святошинском (157) районах.

В больницы госпитализировали 93 больных коронавирусом и 46 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 324 046 подтвержденных случаев коронавируса, 8 057 больных умерли, преодолели вирус 303 420 жителей Киева.

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