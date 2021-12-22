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В Карпатах намело метр снега

22.12.2021 / 16:01
В Карпатах за последние два дня выпало более 50 см снега, местами на горе Поп Иван Черногорский высота снежного покрова достигает выше 1 метра.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

По состоянию на утро 22 декабря на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -21°С, ветер западный, северо-западный 14м/с, облачно с прояснениями. 

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