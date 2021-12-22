Стало известно, когда на "вовину тысячу" можно будет купить лекарства

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 22 декабря.

"Этот проект будет запускаться во второй половине января. Мы работаем с банками, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы, - сказал он. - Лекарства же можно покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать (физические) карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность.Мы сейчас финализуем техническую составляющую".

"Точно можно будет физически купить в аптеках, относительно онлайн – сейчас мы работаем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Но я думаю, что будут максимально открыты возможности для людей постарше", - отметил Федоров.