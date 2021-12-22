В Киеве объявили облаву на нелегальные елочные базары

"Несмотря на морозную снежную погоду, демонтажные бригады освобождают газоны и тротуары от незаконных елочных базаров, - заявил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко. - Вчера демонтировали девять локаций в пяти районах столицы, где без разрешений продавались новогодние деревья. Контроль за размещением ярмарок будет продолжаться".

Чиновник напомнил, что с 15 декабря в Киеве открылись официальные ярмарки по продаже елок. В то же время, инспекция благоустройства уже обнаружила около 20 локаций, размещенных без разрешительных документов.

По словам Ткаченко, проверку проходят и официальные точки продаж. Если на таких локациях будут обнаружены нарушения, то разрешительные документы могут аннулировать, а площадку – переместить.