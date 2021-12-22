В Украин усиливаются морозы, но к пятнице уже обещают потепление

Согласно данным синоптиков, потепление принесет более теплая и влажная воздушная масса, которая переместится в Украину с Западной Европы. Температура существенно повысится, пройдут осадки и усилится ветер.

При этом в четверг, 23 декабря, в Украине без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный.

Температура ночью 14-19° мороза, днем 5-10° мороза. В южных и западных областях ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. В Карпатах ночью 18-23° мороза, днем 8-13° мороза.

В Киеве в четверг без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный. Температура ночью 14-16°, днем 7-9° мороза.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 23 декабря в Киеве была зафиксирована в 2015 году и составила 10,2° выше нуля, самая низкая ночью – 21° мороза в 1902 году.

В пятницу, 24 декабря, ночью в западных областях, а днем по всей Украине снег и мокрый снег. В Карпатах местами значительный снег. На западе и крайнем юге страны днем снег с дождём.

На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, днём в Украине местами порывы.

Температура воздуха в восточной части ночью 15-20° мороза, днём 1-6° мороза. На остальной территории ночью 10-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В западных и Одесской областях ночью 4-9° мороза, днём 0-5° тепла.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, днем мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, днем местами порывы. Температура ночью 11-13°, днем 0-2° мороза.