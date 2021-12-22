Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Дубилет подозревается в растрате денежных средств банка в преддверии его национализации и в нанесении банку ущерба в сумме 314,9 млн долларов.

"Судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и 22 декабря 2021 года избрал бывшему главе "Приватбанка" меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение об его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске" – сообщили в НАБУ.