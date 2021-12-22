"Нафтогаз" нажаловался в Европейскую комиссию на "Газпром"

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", – приводятся в релизе "Нафтогаза" в среду слова главы правления Юрия Витренко.

По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

"Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", — отметил Витренко.

"Нафтогаз" обращает внимание ЕК на то, что "Газпром" преднамеренно отказался от надлежащего заполнения газом принадлежащих ему ПХГ в ЕС или в других странах, в которых он имеет значительные забронированные объемы. Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу.

"Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, "Газпром" отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также без веских причин "Газпром" так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, "Газпром" продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями газа, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу", - подчеркнули в НАК.

В "Нафтогазе" убеждены, что целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства. Такие действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки в $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Согласно сообщению, в жалобе также идет речь о предотвращении дискриминационных подходов со стороны "Газпрома" при использовании "Северного потока-2", украинской ГТС и других транзитных маршрутов, по которым российский газ транспортируется в Европу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предложения "Нафтогаза" направлены на скорейшее разрешение энергетического кризиса в Европе, являются справедливыми и взвешенными. Обращение НАК в ЕК содержит краткое описание злоупотреблений и антиконкурентных действий со стороны "Газпрома", а также первоочередные предложения по нормализации ситуации – в дальнейшем компания предоставит Европейской Комиссии расширенные и дополненные материалы", - резюмируют в НАК.