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Тарифы на ЖКХ до конца сезона могут поднять на 10 процентов

22.12.2021 / 16:05
Украинские власти приняли ряд системных мер, чтобы избежать резкого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на фоне удорожания энергоресурсов в мире, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

По его словам, возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%, в частности, тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

"Правительство выделило существенные средства, чтобы сохранить тарифы на газ для населения фактически на уровне прошлого года – ниже 8 грн за кубометр. Правительство также выделило средства для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго, чтобы население получило отопление практически по ценам в прошлом году", – рассказал Шурма, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что цены на электроэнергию для населения в 2021 году также удалось удержать от роста, а для некоторых категорий потребителей даже снизить. Шурма подчеркнул, что повышение тарифов на поставку или распределение электроэнергии для облэнерго никоим образом не отразится на стоимости этого энергоносителя для населения.

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