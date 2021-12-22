Тарифы на ЖКХ до конца сезона могут поднять на 10 процентов

По его словам, возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%, в частности, тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

"Правительство выделило существенные средства, чтобы сохранить тарифы на газ для населения фактически на уровне прошлого года – ниже 8 грн за кубометр. Правительство также выделило средства для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго, чтобы население получило отопление практически по ценам в прошлом году", – рассказал Шурма, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что цены на электроэнергию для населения в 2021 году также удалось удержать от роста, а для некоторых категорий потребителей даже снизить. Шурма подчеркнул, что повышение тарифов на поставку или распределение электроэнергии для облэнерго никоим образом не отразится на стоимости этого энергоносителя для населения.