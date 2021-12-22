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Львовский облсовет попросил президента Зеленского переименовать Россию

22.12.2021 / 16:08
Депутаты Львовского облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому для переименования России в Московию, а россиян в "московитов".

Об этом говорится в обращении на сайте облсовета.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к Президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и дальше использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять "московиты", - указано в обращении.

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