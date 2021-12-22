Львовский облсовет попросил президента Зеленского переименовать Россию

Об этом говорится в обращении на сайте облсовета.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к Президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и дальше использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять "московиты", - указано в обращении.