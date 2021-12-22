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Украинские ученые спрогнозировали, что будет с ковидом в январе

22.12.2021 / 16:12
Национальная академия наук Украины прогнозирует, что в начале января 2022 года в стране может ухудшиться эпидемическая ситуация в связи с распространением штамма Омикрон. В конце января можно ожидать более 7 тысяч больных в сутки.

 

Прогнозирование COVID-ситуации проводилось с помощью двух аналитических методик SEIR_U (модель, рассчитывающая балансовые отношения для основных категорий населения во время эпидемии) и Prophet (аналитическая служба Facebook).

Отмечается, что среднее количество новых случаев в течение недели 22-28 декабря будет равняться 5 947 по методике SEIR_U и 4 678 по Prophet.

А в течение 29 декабря-4 января вероятно 3115 (SEIR_U) или 7279 (Prophet).

В НАН отметили, что в Украине уменьшилось количество больных COVID-19, заболеваемость снижалась с темпом около 20%.

За последнюю неделю среднее количество новых обнаружений в Украине уменьшилось до 6 610 в день, а среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день.

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