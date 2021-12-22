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В Черкасской области при монастыре УПЦ открыли первую в Украине сестринскую пожарную команду

22.12.2021 / 17:15
В Черкасской области при монастыре УПЦ открыли первую в Украине сестринскую пожарную команду
Источник: Центр информации УПЦ
В состав добровольческого отряда вошли игуменья Матронинского монастыря Илария (Топитчак), две послушницы Лариса и Кристина, два водителя пожарной машины

В Черкасской области в Свято-Троицком Матронинском женском монастыре Украинской Православной Церкви открыли первую в Украине женскую добровольную пожарную команду, которая состоит из сестер обители.

Добровольная пожарная команда УПЦ будет оказывать помощь жителям 9 населенных пунктов, сообщает Центр информации УПЦ.

«Идея создания добровольной пожарной бригады возникла не просто. В прошлом году матушка игуменья Илария проезжала по полям и увидела пожар. Наша Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится далеко и не смогла сразу приехать. Матушка вместе со своими помощницами-монахинями ликвидировала огонь до приезда пожарных. Была опасность, что пожар дойдет до леса. Отныне матушка-игуменья будет возглавлять пожарную команду для быстрого реагирования», - рассказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям передали монастырю УПЦ пожарный автомобиль, сертификаты на спецодежду и удостоверения членов пожарной команды.

В состав добровольческого отряда вошли игуменья Матронинского монастыря Илария (Топитчак), две послушницы Лариса и Кристина, два водителя пожарной машины.

«Впервые в Украине мы открываем пожарный отряд, находящийся на территории монастыря. Это первый пожарный отряд в Украине, в состав которого входит такое количество женщин. 40% всех пожаров происходит именно в сельской местности, а пожарное спасательное подразделение может прибыть в село даже не через 20 минут, а дольше. Развитие такого добровольного пожарного движения, бригад при общинах - крайне необходимый процесс. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому событию», - подчеркнул глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

 «Открытие добровольной пожарной команды в рамках Медведевской общины обеспечит скорейшее прибытие к месту происшествия - еще до прибытия других подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», - рассказал заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области Александр Евпак.

Добровольцы прошли обучение, во время которого тренировались разворачивать и подключать рукава, подавать воду и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

«Мы всегда в монастыре пребываем на страже - в ночной и дневной молитве. У меня теперь не только игуменское послушание, но и начальника пожарной бригады. Всегда рады помочь», - сказала игуменья Илария.

Владыка Феодосий благословил монахинь на благое дело и освятил пожарный автомобиль.

«Свято-Троицкий Чигиринский Матронинский монастырь - это обитель, которая на протяжении веков не только духовно окормляла наш народ, но и помогала во всем жителям Чигиринщины и Черкасщины. Поэтому сегодня именно в лице матушки игуменьи Иларии и сестер монастыря создается служба быстрого реагирования в составе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Духовная помощь Украинской Православной Церкви всегда шла в единстве с помощью земной. Желаю обильного Божьего благословения не только матушке игуменье и сестрам, но и всей Украине, всему народу, чтобы наше церковное монастырское начинание стало хорошим примером для многих монастырей и приходов из Украины», - пожелал митрополит Феодосий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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