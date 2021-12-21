В УПЦ рассказали о работе приюта для жертв домашнего насилия при одесском монастыре

В Одессе при Доме милосердия Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря УПЦ более 4-х месяцев приют дает убежище пострадавшим от насилия в семье.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», о ежедневной работе приюта и служении ближнему рассказала настоятельница монастыря игуменья Серафима (Шевчик).

Игуменья отметила, что насилие в семье – тема очень болезненная и, к сожалению, актуальная, особенно в свете карантинных ограничений.

«Буквально на днях был звонок от депутата Одесского городского совета о насилии в семье: пьяные родители избивают дочь. Девочка была вынуждена спасаться бегством от побоев и угроз. Мы сразу же отреагировали и приютили ребенка у себя. Быстрота и своевременность такой помощи может спасти чью-то жизнь, и мы делаем это профессионально, сотрудничая с городскими властями, Центром соцзащиты, правоохранительными органами. Такому насилию необходимо противостоять», – рассказывает настоятельница.

По словам матушки Серафимы, приют не только помогает пострадавшим людям обрести юридическую защиту, здесь они находят реальную практическую помощь, в которой нуждаются: кров, уют, питание и уход.

«Из-за пандемии и вынужденной изоляции вспышки насилия в семьях учащаются. Социальное психологическое напряжение растет. Человек выплескивает свои эмоции дома, на тех, кто ближе, кто рядом. Случается так, что от насилия страдают самые близкие и родные люди», – говорит игуменья.

Приют при Свято-Архангело-Михайловском монастыре также оказывает пострадавшим дистанционную психологическую помощь: работает линия доверия, куда каждый может позвонить, получить консультацию, помощь, духовный совет, как поступить в том или ином случае.

По ее словам, не только неблагополучные семьи становятся центром насилия, есть внешне вполне благополучные семьи, в которых имеет место насилие.

«Порой в приют попадают практически целыми семьями. Женщины, спасаясь от побоев и издевательств супруга, ищут спасения вместе со своими детьми. Никому не отказывают в обители независимо от возраста, национальности или вероисповедания, всем дают кров и защиту. Помогают ухаживать за детьми, всячески опекают их, играют с малышами в специальных игровых комнатах, успокаивают.

Работы еще очень много. Не только противодействие насилию в семье, работа над грехом, над духовными искривлениями. Потому что все, что творится в этой плоскости – это все следствие греха. Но и мы должны молиться о таких людях, влиять на них, увещевать, направлять», – рассказывает матушка.

Игуменья Серафима отметила, что все обеспечение приюта бесплатное, проживание и питание полностью осуществляет монастырь, а юридическим сопровождением жертв насилия занимаются уже городские службы.