На Харьковщине освятили новый храм УПЦ

На Харьковщине в селе Двуречный Кут освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, чин освящения, по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, совершил протоиерей Василий Товкан.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Священник поздравил всех присутствующих в храме с событием и вручил особо потрудившимся на благо Церкви архиерейские грамоты.

Также состоялся праздничный концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы храма.

Как сообщалось ранее, в Харькове освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая Чудотворца.