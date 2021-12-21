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На Харьковщине освятили новый храм УПЦ

21.12.2021 / 16:20
На Харьковщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Священник поздравил всех присутствующих в храме с событием и вручил особо потрудившимся на благо Церкви архиерейские грамоты

На Харьковщине в селе Двуречный Кут освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, чин освящения, по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, совершил протоиерей Василий Товкан.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Священник поздравил всех присутствующих в храме с событием и вручил особо потрудившимся на благо Церкви архиерейские грамоты.

Также состоялся праздничный концерт, подготовленный воспитанниками воскресной школы храма.

Как сообщалось ранее, в Харькове освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая Чудотворца.

Источник: Inpress.ua
упц, новый храм, Харьковская епархия
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