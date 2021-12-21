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На Ровенщине злоумышленники повредили замки на храме УПЦ

21.12.2021 / 17:30
На Ровенщине злоумышленники повредили замки на храме УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Чтобы войти в храм, верующим Украинской Православной Церкви пришлось срезать поврежденные замки, а сразу после богослужения вставлять новые

 В Ровенской области неизвестные повредили внутренние и внешние замки в Покровском храме Украинской Православной Церкви в селе Рясники.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, замочные скважины были залиты силиконом, из-за чего верующие не смогли войти в церковь.

Повреждение замков обнаружил староста прихода Михаил Гайбура, который первым пришел к храму, чтобы открыть его перед началом праздничного богослужения в день памяти святителя Николая Чудотворца.

«Мы написали заявление, хотим, чтобы правоохранители выяснили, кто совершил такое. Я уже 32 года являюсь настоятелем этого прихода и раньше никогда ни с чем подобным не сталкивался, мне досадна и болезненна вся эта ситуация», – поделился протоиерей Василий Готлиб.

Чтобы войти в храм, верующим Украинской Православной Церкви пришлось срезать поврежденные замки, а сразу после богослужения вставлять новые.

Напомним, в селе Рясники уже длительное время продолжается межконфессиональный конфликт. Он спровоцирован двумя распоряжениями глав Ровенской ОГА о проведении в Покровском храме поочередных богослужений общины УПЦ и Киевского Патриархата.

Покровская церковь села Рясники находится в законном пользовании религиозной общины Украинской Православной Церкви с 1991 года.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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