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Священник УПЦ рассказал, когда мощи святой Варвары попали в Киев и кому покровительствует святая

17.12.2021 / 17:20
Священник УПЦ рассказал, когда мощи святой Варвары попали в Киев и кому покровительствует святая
Источник: Центр информации УПЦ
Священник рассказал, что мощи святой Варвары долгое время сохранялись в Константинополе и в конце XI - начале XII века были перенесены в Киев, возможно, невестой одного из киевских князей

Православные почитают святую великомученицу Варвару как образец верности Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом YouTube - каналу «Православная Церковь» рассказал настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик.

«Великомученица Варвара особо почитаема в Киеве и в окрестностях, поскольку уникальным образом ее честные мощи находятся здесь более 900 лет. Сама великомученица Варвара жила в конце III- начале IV века. Она, будучи малолетней дочерью аристократа Римской империи признала и огласила себя христианкой. Не только официальные представители власти совершали над ней мучения и жестокие казни, с ней была казнена и ее помощница, служанка Иулиания. Варвару обезглавил лично отец. Это произошло приблизительно в начале IV века, в 304-306 году», - напомнил отец Сергий.

Священник рассказал, что мощи святой Варвары долгое время сохранялись в Константинополе и в конце XI - начале XII века были перенесены в Киев, возможно, невестой одного из киевских князей.

«Мы не можем точно утверждать, кто принес эти мощи в Киев, но то, что всегда христианская история начиная с XII века, знала, что мощи Варвары находятся в Киеве - это истина», - отметил протоиерей Сергий Ющик.

Вместе с тем он отметил, что палачи святой - отец Диоскор и префект Максентий - были поражены молнией.

«Европейские мореплаватели, пушкари на складах пороха ставили икону или статую великомученицы Варвары, чтобы она оберегала их боеприпасы от попадания молнии. Европейские артиллеристы, работники горной промышленности еще в Средних веках считали Варвару своей покровительницей», - поделился отец Сергий.

Священник напомнил, что духовный подвиг святой Варвары является примером для молодых людей стремиться к познанию Бога и оставаться верным Ему до конца.

«Мы чествуем великомученицу Варвару как образец верности Богу. Она, наблюдая за миром, поняла, что природа не родилась сама по себе, что у нее есть Творец. Изучая природу, она пришла к осознанию истинности христианского Бога, истинности христианской веры. Она является примером для молодежи. Своей жизнью она указала на то, что истинные ценности - это не только что-то яркое и мимолетное, истинные ценности - это понимать, кто ты и куда ты идешь», - заключил протоиерей Сергий Ющик.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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