Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге великомученицы Варвары

К вере можно прийти не только через чтение Слова Божия, но и через размышления о воплощении Бога, и через рассматривание Его творения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба) в день памяти святой великомученицы Варвары.

«Будучи по причине своей красоты заточенной в башне, она смогла, рассматривая в окно видимый мир, поставить перед собой правильный вопрос: Кто является причиной мироздания? Только после того, как Варвара усомнилась в истинности языческого мировоззрения и отвергла веру в идолов, она встретила христиан, которые и рассказали ей о Христе.

Погибла девушка от рук своего родного отца – неистового язычника Диоскора. Он лично отрезал своей дочери голову, чем не только подтвердил слова Спасителя о том, что родители восстанут на детей своих (Мк. 13, 12), но и показал, что аргументов против христианства у него просто нет», - напомнил епископ Виктор.

Он объяснил, что до сегодняшнего дня все те, кто пытаются бороться с Истиной, прибегают к этому или подобным ему «аргументам» - Истину не опровергают, а хотят уничтожить, «не понимая при этом, что победить Истину невозможно, потому что Истина - это Сам Христос».

Владыка также привел пример известного советского ученого, академика РАН, соратника Королева в освоении космоса Бориса Раушенбаха, который написал книгу о Святой Троице.

«В теологию меня привели споры вокруг христианской Троицы. Как человеку науки, мне было непонятно триединство Троицы, я захотел опровергнуть этот кажущийся абсурд. Но…понятие Троицы оказалось логически безупречно. Так что, размышляя над Троицей, я, по сути, занимался математикой», - писал ученый.

Епископ Виктор подчеркнул, что слова Раушенбаха - это слова человека, который пытается найти Истину и с Ее помощью получить свободу (Ин. 8, 32) от смерти и призвал обращать внимание на окружающий мир, который свидетельствует о Боге.