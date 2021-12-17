Войти | Зарегистрироваться
19:08

пятница,
17 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ рассказали о работе приюта для жертв домашнего насилия при монастыре в Одессе

17.12.2021 / 17:40
В УПЦ рассказали о работе приюта для жертв домашнего насилия при монастыре в Одессе
Источник: Центр информации УПЦ
Приют не только помогает пострадавшим людям получить юридическую защиту, здесь они находят реальную практическую помощь, в которой нуждаются: кров, уют, питание и уход

Приют при Доме милосердия Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря дает убежище пострадавшим от насилия в семье.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказала настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Украинской Православной Церкви игуменья Серафима (Шевчик).

По словам матушки Серафимы, насилие в семье - тема очень болезненная и, к сожалению, актуальная, особенно в свете карантинных ограничений. Муж запугивает и избивает жену, родители – детей, а порой взрослые дети применяют психологическое и физическое насилие к пожилым родителям.

«Буквально на днях у нас был звонок от депутата Одесского городского совета о насилии в семье: пьяные родители избивают дочь. Девочка была вынуждена спасаться бегством от побоев и угроз. Мы сразу же отреагировали и приютили ребенка у себя. Быстрота и своевременность такой помощи может спасти чью-то жизнь, и мы делаем это профессионально, сотрудничая с городскими властями, Центром соцзащиты, правоохранительными органами. Такому насилию необходимо противостоять», - рассказала матушка Серафима.

Приют не только помогает пострадавшим людям получить юридическую защиту, здесь они находят реальную практическую помощь, в которой нуждаются: кров, уют, питание и уход.

«Из-за пандемии и вынужденной изоляции вспышки насилия в семьях учащаются. Социальное психологическое напряжение растет. Человек выплескивает свои эмоции дома, на тех, кто ближе, кто рядом. Случается так, что от насилия страдают самые близкие и родные люди», – говорит матушка Серафима.

Приют при Свято-Архангело-Михайловском монастыре также оказывает пострадавшим дистанционную психологическую помощь: работает линия доверия, куда каждый может позвонить, получить консультацию, помощь, духовный совет, как поступить в том или ином случае.

По словам игуменьи Серафимы, не только неблагополучные семьи становятся центром насилия. Есть внешне вполне благополучные семьи, в которых имеет место насилие.

В приюте никому не отказывают независимо от возраста, национальности или вероисповедания, всем дают кров и защиту. Помогают ухаживать за детьми, всячески опекают их, играют с малышами в специальных игровых комнатах, успокаивают.

«Работы еще очень много. Не только противодействие насилию в семье, работа над грехом, над духовными искривлениями. Потому что все, что творится в этой плоскости – это все следствие греха. Но и мы должны молиться о таких людях, влиять на них, увещевать, направлять», – рассказывает матушка Серафима.

В среднем люди проводят в приюте от нескольких дней до недели. Иногда – больше. Стоит отметить, что все обеспечение приюта бесплатное, проживание и питание полностью осуществляет монастырь. Юридическим сопровождением жертв насилия занимаются уже городские службы.

«В Одессе у нас очень хорошие взаимоотношения с городской властью, с областной. Мы много лет сотрудничаем со структурами города. И такое сотрудничество взаимное. К нам прислушиваются, поэтому у нас налажены тесные и конструктивные взаимодействия. Наша главная задача здесь – оказание духовной помощи. Мы помогаем людям и видим в этом исполнение своего долга», – подытожила настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 декабря
16 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.