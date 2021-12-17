В УПЦ рассказали о работе приюта для жертв домашнего насилия при монастыре в Одессе

Приют при Доме милосердия Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря дает убежище пострадавшим от насилия в семье.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказала настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Украинской Православной Церкви игуменья Серафима (Шевчик).

По словам матушки Серафимы, насилие в семье - тема очень болезненная и, к сожалению, актуальная, особенно в свете карантинных ограничений. Муж запугивает и избивает жену, родители – детей, а порой взрослые дети применяют психологическое и физическое насилие к пожилым родителям.

«Буквально на днях у нас был звонок от депутата Одесского городского совета о насилии в семье: пьяные родители избивают дочь. Девочка была вынуждена спасаться бегством от побоев и угроз. Мы сразу же отреагировали и приютили ребенка у себя. Быстрота и своевременность такой помощи может спасти чью-то жизнь, и мы делаем это профессионально, сотрудничая с городскими властями, Центром соцзащиты, правоохранительными органами. Такому насилию необходимо противостоять», - рассказала матушка Серафима.

Приют не только помогает пострадавшим людям получить юридическую защиту, здесь они находят реальную практическую помощь, в которой нуждаются: кров, уют, питание и уход.

«Из-за пандемии и вынужденной изоляции вспышки насилия в семьях учащаются. Социальное психологическое напряжение растет. Человек выплескивает свои эмоции дома, на тех, кто ближе, кто рядом. Случается так, что от насилия страдают самые близкие и родные люди», – говорит матушка Серафима.

Приют при Свято-Архангело-Михайловском монастыре также оказывает пострадавшим дистанционную психологическую помощь: работает линия доверия, куда каждый может позвонить, получить консультацию, помощь, духовный совет, как поступить в том или ином случае.

По словам игуменьи Серафимы, не только неблагополучные семьи становятся центром насилия. Есть внешне вполне благополучные семьи, в которых имеет место насилие.

В приюте никому не отказывают независимо от возраста, национальности или вероисповедания, всем дают кров и защиту. Помогают ухаживать за детьми, всячески опекают их, играют с малышами в специальных игровых комнатах, успокаивают.

«Работы еще очень много. Не только противодействие насилию в семье, работа над грехом, над духовными искривлениями. Потому что все, что творится в этой плоскости – это все следствие греха. Но и мы должны молиться о таких людях, влиять на них, увещевать, направлять», – рассказывает матушка Серафима.

В среднем люди проводят в приюте от нескольких дней до недели. Иногда – больше. Стоит отметить, что все обеспечение приюта бесплатное, проживание и питание полностью осуществляет монастырь. Юридическим сопровождением жертв насилия занимаются уже городские службы.

«В Одессе у нас очень хорошие взаимоотношения с городской властью, с областной. Мы много лет сотрудничаем со структурами города. И такое сотрудничество взаимное. К нам прислушиваются, поэтому у нас налажены тесные и конструктивные взаимодействия. Наша главная задача здесь – оказание духовной помощи. Мы помогаем людям и видим в этом исполнение своего долга», – подытожила настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.