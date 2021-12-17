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Предстоятель УПЦ объяснил, как правильно воспитывать детей

17.12.2021 / 18:15
Предстоятель УПЦ объяснил, как правильно воспитывать детей
Источник: Центр информации УПЦ
Жизнь и подвиг святой великомученицы учит родителей правильной любви к детям

Воспитание детей необходимо строить на духовном фундаменте, заботясь о душе ребенка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди в день святой великомученицы Варвары.

По словам Митрополита Онуфрия, святая дает нам пример того, как необходимо любить Бога. «Бога надо любить превыше всего и до последних минут своей жизни, несмотря ни на что», - отметил он.

Жизнь и подвиг святой великомученицы учит родителей правильной любви к детям.

«Любить своих детей нужно не только плотской любовью: одел, накормил, устроил в школу и все. Любить детей нужно духовной любовью, то есть следует воспитывать ребенка, учить его верить в Бога, любить Бога, бояться Бога. Если у родителей такая любовь к ребенку, то он приносит пользу», - посоветовал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий объяснил, в чем именно опасность чисто плотской любви к детям.

«Духовная любовь как медаль, у которой с обеих сторон - любовь. А плотская любовь - это та медаль, у которой с одной стороны - любовь, с другой- ненависть. Что-то не так с ребенком, и такая любовь сразу превращается в ненависть, которая тоже не имеет границ», - сказал он.

Именно поэтому детей нужно любить духовной любовью, подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Обеспечивая детей тем, что нужно для их физического развития, нужно еще дать ее то, что нужно для души: учить ее верить, любить Бога и бояться Бога», - подытожил Предстоятель.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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