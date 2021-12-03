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Спасатели призвали туристов не ходить в эти выходные в горы

04.12.2021 / 07:56
Спасатели призвали туристов тщательно планировать путешествия, объективно оценивать свои физические силы и следить за изменением погодных условий в горах, а также не идти в горы во время непогоды.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) от 3 декабря.

Специалисты ГосЧСпочти ежедневно помогают туристам в горах Украины. В частности, с начала 2021 года, в зонах ответственности горных подразделений ГУ ГСЧС Украины было спасено 731 человек, из них 109 детей.

"Поэтому накануне выходных 4 и 5 декабря специалисты ГСЧС в очередной раз обращают внимание тех граждан, которые планируют посетить горы, на необходимость ознакомиться с погодными условиями на украинских вершинах. Речь идет прежде всего о предупреждениях Украинского гидрометцентра, согласно которому в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Именно поэтому спасатели призывают граждан ответственно относиться к планированию отдыха. В первую очередь важно не выходить на маршруты во время непогоды", — напоминают спасатели.

ГосЧС советует обязательно регистрировать походы в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать заранее через онлайн формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона. Также ведомство опубликовало советы для тех, кто собирается на отдых в горах.

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