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Министр обороны предположил, когда Россия готова будет начать масштабную эскалацию

03.12.2021 / 17:58
Согласно данным разведки, наиболее вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.


"Наша разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими, она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наше задание - отвернуть его", - сказал он во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в Киеве в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

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