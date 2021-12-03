Министр обороны предположил, когда Россия готова будет начать масштабную эскалацию



"Наша разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими, она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наше задание - отвернуть его", - сказал он во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в Киеве в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".