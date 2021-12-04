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Управделами УПЦ рассказал о псалме, который помогает получить помощь Богородицы

04.12.2021 / 15:50
Управделами УПЦ рассказал о псалме, который помогает получить помощь Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Почитание Пресвятой Богородицы приближает вплотную к Богу, «мы уже не рабы, а дети Божией семьи»

Регулярное чтение псалма помогает очистить сердце от греховных уз, приближает его к абсолютному добру и красоте, дарует заступничество Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», митрополит Антоний (Паканич) рассказал о Богородичном псалме, специально к празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы.

«44-й псалом можно считать исповедованием сердца о Христе, Его Славе, Церкви и Его Божественной Матери. Христос назван в данном псалме Царем, автор превозносит Его дивными по красоте, силе чувств, веры словами. Псалмопевец не передает чьи-либо слова, не делится чужим опытом, а говорит о пережитом и лично осознанном. Далее предстает дивный образ Грядущего Христа и говорится о Его превосходстве: Он красивейший и прекраснейший человек из всех когда-либо живших на земле», - рассказал управделами УПЦ.

Владыка отметил, что это чудесный пример того, как душа должна восхвалять Своего Создателя, Его святость, благость и величие: постоянно и ежечасно. «Восторг души пред Богом должен стать естественным состоянием, и прекрасно, если он будет проявляться не только в молитве к Всевышнему, но и в общении друг с другом», - добавил он.

«После славословия Христа как Царя появляются строки и о царице: «Стала царица одесную Тебя в Офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он - Господь твой, и Ты поклонись Ему». Слова о царице истолковываются святыми отцами по-разному: одни видят в них пророчество о Церкви, другие дают этим строкам Богородичное толкование», - продолжил архиерей.

Митрополит Антоний пояснил, что под красотой царицы подразумевается та первозданная красота, которая дана была изначально людям на земле, но после грехопадения она была искажена и потеряна. «И только в Богородице Царь увидел красоту, нетронутую грехом», - добавил он.

По его словам, почитание Пресвятой Богородицы приближает вплотную к Богу, «мы уже не рабы, а дети Божией семьи».

«Регулярное чтение данного псалма помогает очистить сердце от греховных уз, приближает его к абсолютному добру и красоте, дарует заступничество Пресвятой Богородицы. Заканчивается псалом напоминанием, что Христос – единственный путь к свету и спасению, и Его имя сохранится вовек, все пройдет, а Он вечен, память о Нем бесконечна», - заключил управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц, Богородица, митрополит Антоний
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