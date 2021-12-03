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В Кривом Роге УПЦ почтили память святителя Порфирия, расстрелянного НКВД

03.12.2021 / 13:00
В Кривом Роге УПЦ почтили память святителя Порфирия, расстрелянного НКВД
Источник: Центр информации УПЦ
Праздничную литургию в храме в честь новомученика возглавил митрополит Ефрем

В Кривом Роге верующие Украинской Православной Церкви почтили память священномученика Порфирия, епископа Криворожского, расстрелянного НКВД в 1937 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, праздничную литургию в храме в честь новомученика возглавил митрополит Ефрем.

Ему сослужили наместник мужского монастыря священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, архимандрит Владимир (Нероба) и духовенство епархии. По завершении богослужения митрополит Ефрем возглавил молебен, в конце которого вознес молитву к священномученику Порфирию, епископу Криворожскому.

Новомученик Порфирий был хиротонисан во епископа Криворожского, викария Днепропетровской епархии, в 1928 году. Впоследствии переведен на Кировоградскую кафедру, а с 1931 года возглавлял Крымскую и Симферопольскую епархию, где его арестовали и отправили в ссылку в Казахстан. В ссылке епископа Порфирия по приговору тройки УНКВД расстреляли 2 декабря 1937 года. Архиерея причислили к лику святых новомучеников в 2000 году.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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