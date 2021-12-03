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На Черниговщине власти отметили социальную работу Нежинской епархии УПЦ

03.12.2021 / 12:55
На Черниговщине власти отметили социальную работу Нежинской епархии УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Награды с благодарностями вручали во время заседания исполнительного комитета Нежинского городского совета

Мэр Нежина наградил священника Украинской Православной Церкви Александра Гладыша, который ведет социальные проекты епархии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, отец Александр, который по благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента занимается социальными проектами епархии, был отмечен городскими властями вместе с другими нежинскими волонтерами в честь Международного дня волонтера.

Награды с благодарностями вручали во время заседания исполнительного комитета Нежинского городского совета.

Как сообщалось ранее, священники Нежинской епархии Украинской Православной Церкви передали медучреждениям Черниговщины препараты для лечения осложнений у больных коронавирусом.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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