Предстоятель УПЦ расскажет, какая молитва самая сильная

Сильная молитва приносит большие плоды.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 5 декабря, в 06.45 на «НТН».

«Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы – это праздник великой молитвы. Молитва - это разговор с Богом. Сильнейшей молитвой является молитва долговременная, смиренная и терпеливая», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, что делать, чтобы Ангел Хранитель радовался.