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Завтра Украину накроет снегопадами

02.12.2021 / 16:46
В пятницу, 3 декабря, в Украине ожидается существенное ухудшение погоды до первого уровня опасности. Об этом предупреждают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям на своей странице в соцсети.

По данным ГСЧС, ближайшей ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается  значительный снег, а также налипание мокрого снега. Кроме того спасатели предупреждают о возможных метелях и гололедице на дорогах. 

Также сильный снегопад прогнозируют в Карпатах (II уровень опасности, оранжевый).

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движению транспорта на дорогах и улицах. А в Карпатах местами дороги могут стать и вовсе не проездными, поэтому транспорт может и вообще остановиться.

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