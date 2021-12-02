Завтра Украину накроет снегопадами

По данным ГСЧС, ближайшей ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег, а также налипание мокрого снега. Кроме того спасатели предупреждают о возможных метелях и гололедице на дорогах.

Также сильный снегопад прогнозируют в Карпатах (II уровень опасности, оранжевый).

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движению транспорта на дорогах и улицах. А в Карпатах местами дороги могут стать и вовсе не проездными, поэтому транспорт может и вообще остановиться.