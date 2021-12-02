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Евросоюз даст Украине денег на оборону

02.12.2021 / 16:44
Евросоюз в рамках созданного Европейского фонда обеспечения мира предоставит Украине 31 млн евро на укрепление обороноспособности.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных способностей в рамках нового Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украина-ЕС", - отметил Дмитрий Кулеба, добавив, что украинские дипломаты долго работали над этим. 

В сообщении Совета ЕС детализируют, что средства предоставляются на медицинские нужды военных, в том числе полевых госпиталей, а также меры по разминированию, мобильности, логистике и кибербезопасности. Предусматривается предоставление в общей сложности 31 млн евро в течение периода 36 месяцев.

"Эта помощь улучшит общую устойчивость Украины и поможет усилить возможности Вооруженных сил Украины, в том числе их способность помогать гражданскому населению в условиях чрезвычайных ситуаций", - отмечают в нем.

Кроме Украины, помощь предусмотрели также для Грузии в размере 12,75 млн евро, Молдовы в размере 7 млн ​​евро и Мали. Ранее анонсировали выделение средств в поддержку Боснии и Герцеговины, Африканского Союза и Мозамбика.

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