Лукашенко и Путин решили провести учения возле украинских границ

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе… где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев… Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем".

По словам Лукашенко, для этого все готово.

Ранее в Минобороны Беларуси заявляли, что якобы существует какая-то военная активность со стороны соседних европейских стран и Украины. В ведомстве даже жаловались, что в последнее время "их нападки" на республику особенно видны и это "очень тревожит и огорчает" Минск.