Войти | Зарегистрироваться
17:14

четверг,
02 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Лукашенко и Путин решили провести учения возле украинских границ

02.12.2021 / 16:41
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал совместные белорусско-российские военные учения возле украинских границ, которые пройдут этой зимой.

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе… где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев… Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем".

По словам Лукашенко, для этого все готово.

Ранее в Минобороны Беларуси заявляли, что якобы существует какая-то военная активность со стороны соседних европейских стран и Украины. В ведомстве даже жаловались, что в последнее время "их нападки" на республику особенно видны и это "очень тревожит и огорчает" Минск.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.