Кличко решил раздать премии медикам

Об этом Кличко сообщил во время открытия заседания Киевсовета.

Планируется, что в декабре врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал – по 8 тысяч гривен, младший медперсонал – по 6 тысяч гривен.

Глава столицы, в частности, похвалил медиков за темпы вакцинации. По словам Кличко, в столице уже сделали в общей сложности более 3 млн прививок. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков.

Кличко высказал убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения и на следующем заседании, на следующей неделе, депутаты одобрят его. Чтобы медики получили премии в декабре.