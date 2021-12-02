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Кличко решил раздать премии медикам

02.12.2021 / 16:39
Мэр Киева Виталий Кличко подал в Киевсовет проект решения о выплате премий столичным медикам.

Об этом Кличко сообщил во время открытия заседания Киевсовета. 

Планируется, что в декабре врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал – по 8 тысяч гривен, младший медперсонал – по 6 тысяч гривен.

Глава столицы, в частности, похвалил медиков за темпы вакцинации. По словам Кличко, в столице уже сделали в общей сложности более 3 млн прививок. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков.

Кличко высказал убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения и на следующем заседании, на следующей неделе, депутаты одобрят его. Чтобы медики получили премии в декабре.

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